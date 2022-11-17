Бывший полузащитник краснодарской «Кубани» Алексей Селин в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым поделился ожиданиями от товарищеского матча Таджикистан – Россия, который состоится сегодня, 17 ноября, в 18:00 по московскому времени.

- Есть ли смысл собирать сейчас сборную, проводить товарищеские матчи?

- Я думаю, всё равно смысл есть. Должны быть игры, должны наигрываться связи, футболисты должны всё это чувствовать. Микросборы, общение, тренировки – если всего этого не будет, то потом, если нашу сборную вернут в международные турниры, придётся тяжело. А так, ребята играют, общаются, тренируются, тренер доносит до них свои идеи. Давайте считать, что мы не попали на чемпионат мира и поэтому проводим сейчас только товарищеские матчи, спарринги.

- Допускаете, что футболистам сборной России неинтересно играть, условно, с Таджикистаном?

- Может, и неинтересно, но задача игроков сейчас подтвердить то, что они достойны вызова в сборную. Карпин приглашает в национальную команду тех, кто хорошо проявляет себя в чемпионате России. Посмотрите на пример того же Сычевого. Футболисты будут стремиться показать себя в сборной. И как только нашу сборную восстановят для участия в международных турнирах, у тренера уже будут намётки, кого надо вызывать для официальных матчей.

- Имеет ли смысл нарабатывать игровые связи на фоне команд уровня сборной Таджикистана?

- А почему нет? Как раз нужно использовать разные схемы и комбинации. Можно посмотреть, как футболисты взаимодействуют, а потом уже переносить это на более сильных соперников, где сопротивление будет намного жёстче. Надеюсь, сборная Таджикистана не станет выставлять «автобус». Хочется увидеть открытый футбол.

- Принципиальна ли победа в таком товарищеском матче?

- Для нашей сборной, я думаю, да. Чтобы как-то улучшить эмоциональный фон, настроение и так далее. В этих условиях выиграть будет вдвойне приятно.