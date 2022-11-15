Карасёв отработает на матче Узбекистан - Казахстан

Российский футбольный рефери Сергей Карасёв получил назначение на товарищеский поединок, в котором силами померяются национальные сборные Узбекистана и Казахстана. Его ассистентами на этой встрече будут Максим Гаврилин и Игорь Демешко.

Контрольный матч пройдет в среду, 16 ноября, и начнется в 16:00 по московскому времени.

Добавим, что в текущем месяце у сборной России запланированы два спарринга. Подопечные Валерия Карпина, которых отстранили от международных турниров решением ФИФА и УЕФА, встретятся с командами Таджикистана и Узбекистана. Матч пройдут 17 и 20 ноября соответственно.