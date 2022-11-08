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Багринцев не примет участие в ноябрьском сборе национальной команды Армении

08 Ноября 2022 • 21:30 Комментировать
Косово
...
Армения
16.11 22:00

Бывший полузащитник московского ЦСКА Эдуард Багринцев пропустит ноябрьский сбор национальной команды Армении. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Сборной Армении предстоят два поединка – против команды Косово 16 ноября и против команды Албании 19 ноября.

В группе J отборочного турнира на чемпионат мира – 2022 Армения заняла четвёртое место. Её соперниками были сборные Германии, Северной Македонии, Румынии, Исландии и Лихтенштейна.

Главное футбольное событие планеты состоится с 20 ноября по 18 декабря нынешнего года. Это будет первый чемпионат мира, проводящийся в арабской стране, Катаре.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Армении Чм-2022 Эдуард Багринцев
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