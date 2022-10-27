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Товарищеские матчи по футболу

Боснийская федерация футбола до сих пор не ответила утвердительно на запрос о готовности сыграть в товарищеском матче

27 Октября 2022 • 22:31 Комментировать

Вероятность проведения товарищеского матча между сборными России и Боснии и Герцеговины, анонсированного еще несколько недель тому назад на 19 ноября, остается низкой из-за того, что тамошняя Федерация футбола до сих пор не подтвердила готовность.

Поэтому Российский футбольный союз уже начал прорабатывать альтернативные варианты, потому что матч с Ираном также, похоже, срывается из-за очень плотного графика команды, которая будет участвовать в предстоящем чемпионате мира, сообщает издание «Спорт-экспресс».

Возможной альтернативой матчу с Боснией может стать игра с Узбекистаном, которая должна состояться 20 ноября.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Сборная Боснии И Герцеговины Сборная Ирана
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