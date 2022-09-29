Аргентина забила 13 голов дальними ударами при Скалони, 8 из них забил Месси

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси продолжает великолепно реализовывать дальние удары.

35-летний игрок забил восемь голов ударами из-за пределов штрафной с момента назначения на пост рулевого национальной команды Лионеля Скалони. Ближайший преследователь Месси – Анхель ди Мария – имеет в своём активе только два таких мяча, а Пауло Дибала, Джовани ло Чельсо и Николас Домингес забили издалека по одному разу.

Лионель Месси стал автором четырёх голов в двух последних матчах за сборную Аргентины, оформив по дублю в ворота Гондураса и Ямайки – оба товарищеских матча завершились победой аргентинцев со счётом 3:0.