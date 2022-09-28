Фалькао сыграл свой сотый матч за сборную Колумбии

Матч сборной Колумбии против Гватемалы оказался сотым в карьере Радамеля Фалькао в футболке национальной команды. И она достойно отыграла юбилейный матч лучшего бомбардира в истории сборной, выиграв со счетом 4:1.

Фалькао дебютировал в национальной команде в феврале 2007 года, он сыграл в трех Кубках Америки и на чемпионате мира 2018 года в России, пропустив бразильский Мундиаль из-за тяжелой травмы.

В своих ста матчах за сборную Фалькао забил 35 голов, и это лучший результат в истории сборной, у него на десять мячей больше, чем у ближайшего преследователя - полузащитника Хамеса Родригеса.