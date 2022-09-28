Благодаря дублю Месси Аргентина обыграла Ямайку, но не забила ожидаемого количества мячей

Аргентина - Ямайка - всего лишь 3:0, а не 5:0, как на чемпионате мира 1998 года, воспетом в легендарной песне группы «Чайф». Первый гол в товарищеском матче уже на тринадцатой минуте игры забил Хулиан Альварес, а под конец матча взорвался Лионель Месси, который забил сперва на 86-й минуте, а затем и на 89-й, доведя счет до крупного.
Протокол игры
|(1:0) Альварес Хулиан13'
|(2:0) Месси Лионель87'
|(3:0) Месси Лионель89'
Мартинес Эмилиано•Монтьель Гонсало79' (Корреа Хоакин (79') •Ромеро Кристиан•Отаменди Николас•Тальяфико Николас•Макаллистер Алексис72' (Де Пауль Родриго (72') •Гидо Родригес56' (Месси Лионель (56') •Ло Чельсо Джовани•Ди Мария Анхель79' (Мартинес Лисандро (79') •Мартинес Лаутаро•Альварес Хулиан79' (Молина Науэль (79')
28 сентября.
Бан пользователя