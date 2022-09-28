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Товарищеские матчи по футболу

Благодаря дублю Месси Аргентина обыграла Ямайку, но не забила ожидаемого количества мячей

28 Сентября 2022 • 05:27 Комментировать
Аргентина
3:0
Ямайка
окончен

Аргентина - Ямайка - всего лишь 3:0, а не 5:0, как на чемпионате мира 1998 года, воспетом в легендарной песне группы «Чайф». Первый гол в товарищеском матче уже на тринадцатой минуте игры забил Хулиан Альварес, а под конец матча взорвался Лионель Месси, который забил сперва на 86-й минуте, а затем и на 89-й, доведя счет до крупного.

Протокол игры  
Аргентина3:0Ямайка
(1:0) Альварес Хулиан13'  
(2:0) Месси Лионель87'  
(3:0) Месси Лионель89'  
Мартинес ЭмилианоМонтьель Гонсало 79' (Корреа Хоакин ( 79') Ромеро КристианОтаменди НиколасТальяфико НиколасМакаллистер Алексис 72' (Де Пауль Родриго ( 72') Гидо Родригес 56' (Месси Лионель ( 56') Ло Чельсо ДжованиДи Мария Анхель 79' (Мартинес Лисандро ( 79') Мартинес ЛаутароАльварес Хулиан 79' (Молина Науэль ( 79')
Запасные: Медина ФакундоПесселья ХерманThiago AlmadaЗидан ЭнцоРульи ХеронимоПерес НеуэнПаредес ЛеандроАрмани ФранкоКорреа Анхель
Блэйк АндреМариаппа ЭдрианЛоу ДэмионБраун ДжавейнБэлл АмариРид БоббиДжонсон ДаниэльМоррисон РавелБэйли ЛеонАнтонио МайклНиколсон Шамар
Запасные: Kaheem ParrisЛоу ДжамалТомас РикардоЛамберт КевонГрэй АндреТопей ХамойХоуэлл РамонТилт КёртисБарнс ДиллонKemar Foster
28 сентября.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Сборная Аргентины
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