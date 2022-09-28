Благодаря дублю Месси Аргентина обыграла Ямайку, но не забила ожидаемого количества мячей

Аргентина - Ямайка - всего лишь 3:0, а не 5:0, как на чемпионате мира 1998 года, воспетом в легендарной песне группы «Чайф». Первый гол в товарищеском матче уже на тринадцатой минуте игры забил Хулиан Альварес, а под конец матча взорвался Лионель Месси, который забил сперва на 86-й минуте, а затем и на 89-й, доведя счет до крупного.