Неймару осталось лишь два мяча за сборную, чтобы настичь Пеле

В товарищеском матче бразильская сборная разгромила Тунис со счетом 5:1, и один из голов на свой счет записал бразильский форвард Неймар. Для него проведенный мяч стал уже 75-м в карьере за выступления в национальной команде, и теперь ему остаются лишь два гола до абсолютного рекордсмена по количеству забитых за сборную голов - Пеле, у которого 77 мячей.

А вот до другого рекорда Неймару еще придется постараться - у Лионеля Месси уже 88 голов в составе аргентинской сборной, и это абсолютный рекорд результативности для южноамериканских игроков в составе своих сборных. Есть куда стремиться.