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Товарищеские матчи по футболу

Неймару осталось лишь два мяча за сборную, чтобы настичь Пеле

27 Сентября 2022 • 23:32 Комментировать
Тунис
1:5
Бразилия
окончен

В товарищеском матче бразильская сборная разгромила Тунис со счетом 5:1, и один из голов на свой счет записал бразильский форвард Неймар. Для него проведенный мяч стал уже 75-м в карьере за выступления в национальной команде, и теперь ему остаются лишь два гола до абсолютного  рекордсмена по количеству забитых за сборную голов - Пеле, у которого 77 мячей.

А вот до другого рекорда Неймару еще придется постараться - у Лионеля Месси уже 88 голов в составе аргентинской сборной, и это абсолютный рекорд результативности для южноамериканских игроков в составе своих сборных. Есть куда стремиться.

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Евро-Футбол.Ру,
Пеле Лионель Месси Сборная Бразилии Неймар
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