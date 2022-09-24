Дубль Месси принёс Аргентине крупную победу над Гондурасом

Недавно в Майами (США) завершился товарищеский поединок между сборными Аргентины и Гондураса. «Альбиселесте» одержали уверенную победу со счетом 3:0. Голами в составе победителей отметились нападающие Лионель Месси, оформивший дубль, и Лаутаро Мартинес.

Следующая контрольная встреча подопечных Лионеля Скалони состоится 28 сентября. Противостоять аргентинским футболистам будет национальная команда Ямайки.

Сборная Аргентины сыграет на чемпионате мира – 2022 в одной группе с Польшей, Мексикой и Саудовской Аравией. Мундиаль пройдет на футбольных полях Катара с 20 ноября по 18 декабря.