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Товарищеские матчи по футболу

Дубль Месси принёс Аргентине крупную победу над Гондурасом

 
24 Сентября 2022 • 06:50 Комментировать
Аргентина
3:0
Гондурас
окончен

Недавно в Майами (США) завершился товарищеский поединок между сборными Аргентины и Гондураса. «Альбиселесте» одержали уверенную победу со счетом 3:0. Голами в составе победителей отметились нападающие Лионель Месси, оформивший дубль, и Лаутаро Мартинес.

Следующая контрольная встреча подопечных Лионеля Скалони состоится 28 сентября. Противостоять аргентинским футболистам будет национальная команда Ямайки.

Сборная Аргентины сыграет на чемпионате мира – 2022 в одной группе с Польшей, Мексикой и Саудовской Аравией. Мундиаль пройдет на футбольных полях Катара с 20 ноября по 18 декабря.

Протокол игры  
Аргентина3:0Гондурас
(1:0) Мартинес Лаутаро16'  
(2:0) Месси Лионель45'  
(3:0) Месси Лионель69'  
Рульи ХеронимоМолина НауэльПесселья Херман 65' (Перес Неуэн ( 65') Мартинес ЛисандроТальяфико НиколасДе Пауль Родриго 72' (Корреа Анхель ( 72') Паредес Леандро 64' (Зидан Энцо ( 64') Ло Чельсо Джовани 72' (Макаллистер Алексис ( 72') Месси ЛионельМартинес Лаутаро 46' (Альварес Хулиан ( 46') Гомес Алехандро 54' (Thiago Almada ( 54')
Запасные: Медина ФакундоМонтьель ГонсалоГидо РодригесМартинес ЭмилианоДи Мария АнхельАрмани Франко
Лопес Луис IIСантос РаульМальдонадо ДенильCarlos MelendezOmar Elvir 82' (Флорес Франклин ( 82') Kervin Arriaga 76' (German Mejia ( 76') Флорес ДейбиКастельянос Эктор 76' (Росалес Джозеф ( 76') Найяр Энди 62' (Солани Эдвин ( 62') Киото Ромель 82' (Bryan Rochez ( 82') Ривас Ригоберто 46' (Пальма Луис ( 46')
Запасные: Carlos MejiaGetsel MontesMaylon NunezБенавидес ХоуМенхивар ЭдрикClayvin Zuniga
24 сентября.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Сборная Аргентины Сборная Гондураса
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