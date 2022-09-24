Дубль Месси принёс Аргентине крупную победу над Гондурасом

Недавно в Майами (США) завершился товарищеский поединок между сборными Аргентины и Гондураса. «Альбиселесте» одержали уверенную победу со счетом 3:0. Голами в составе победителей отметились нападающие Лионель Месси, оформивший дубль, и Лаутаро Мартинес.
Следующая контрольная встреча подопечных Лионеля Скалони состоится 28 сентября. Противостоять аргентинским футболистам будет национальная команда Ямайки.
Сборная Аргентины сыграет на чемпионате мира – 2022 в одной группе с Польшей, Мексикой и Саудовской Аравией. Мундиаль пройдет на футбольных полях Катара с 20 ноября по 18 декабря.
Протокол игры
|(1:0) Мартинес Лаутаро16'
|(2:0) Месси Лионель45'
|(3:0) Месси Лионель69'
Рульи Херонимо•Молина Науэль•Песселья Херман65' (Перес Неуэн (65') •Мартинес Лисандро•Тальяфико Николас•Де Пауль Родриго72' (Корреа Анхель (72') •Паредес Леандро64' (Зидан Энцо (64') •Ло Чельсо Джовани72' (Макаллистер Алексис (72') •Месси Лионель•Мартинес Лаутаро46' (Альварес Хулиан (46') •Гомес Алехандро54' (Thiago Almada (54')
Лопес Луис II•Сантос Рауль•Мальдонадо Дениль•Carlos Melendez•Omar Elvir82' (Флорес Франклин (82') •Kervin Arriaga76' (German Mejia (76') •Флорес Дейби•Кастельянос Эктор76' (Росалес Джозеф (76') •Найяр Энди62' (Солани Эдвин (62') •Киото Ромель82' (Bryan Rochez (82') •Ривас Ригоберто46' (Пальма Луис (46')
24 сентября.
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