Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Товарищеские матчи по футболу

Сборные Сан-Марино и Сейшельских островов сошлись в «самом престижном» матче планеты

 
21 Сентября 2022 • 22:47 Комментировать
Сан-Марино
0:0
Сейшельские острова
2-й тайм

В настоящий момент в Серравале играют между собой сборные Сан-Марино и Сейшельских островов - двух микростран, первая из которых имеет население в 33 тысячи человек, вторая - в 97 тысяч.

При этом сборная Сан-Марино занимает последнее, 211-е место в табели о рангах от ФИФА, дела Сейшел идут чуть лучше - 198-ая строчка. Впрочем, в истории национальной сборной Сейшел были и времена, когда она занимала 132-е место в табели о рангах.

Гораздо лучше, чем на футбольном поле, обстоят дела с туризмом - и Сан=Марино, и Сейшелы считаются очень привлекательными с точки зрения туризма странами, хотя и по совершенно разным причинам.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Сан-Марино Сборная Сейшельских островов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
САН-МАРИНО СЕЙШЕЛЬСКИЕ ОСТРОВА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 21 Сентября
22:47 · Товарищеские матчи
Сборные Сан-Марино и Сейшельских островов сошлись в «самом престижном» матче планеты
13 Сентября
21:03 · Россия. Премьер-лига
Баженов: «Боснийцы сольются»
10 Сентября
20:41 · Россия. Премьер-лига
Тихонов: «Сейчас очень много призывов против нашей страны»
20:10 · Товарищеские матчи
Филимонов: «На пользу сборной пойдёт любой матч»
17:07 · Товарищеские матчи
Украинская ассоциация футбола уже строчит гневные письма в Боснию и Герцеговину 1
03:31 · Товарищеские матчи
Булыкин: «Мне будет интересно посмотреть матч сборной России с абсолютно любой командой»
09 Сентября
23:35 · Товарищеские матчи
Босния и Герцеговина заработает более 200 тысяч евро за матч с Россией
23:01 · Товарищеские матчи
Онопко: «Сборной России нужен матч с Боснией и Герцеговиной»
22:23 · Товарищеские матчи
Пьянич выступил против товарищеского матча сборной Боснии и Герцеговины с Россией
19:32 · Товарищеские матчи
Колосков: «Матч с Боснией может стать прорывом» 1
19:23 · Товарищеские матчи
Смородская приятно удивлена товарищеским матчем со сборной Боснии и Герцеговины
07 Сентября
23:45 · Товарищеские матчи
Радимов: «Можно и с Киргизией сыграть, раз не с кем больше»
21:52 · Товарищеские матчи
Ковтун: «Тренерский штаб сборной хочет посмотреть в деле молодёжь»
20:13 · Россия. Премьер-лига
Карпин пояснил, почему проигнорировал Дзюбу и Оздоева
14:42 · Международные
Гаджи Гаджиев — о соперниках сборной России: «Уровень оппонентов действительно ниже желаемого»
Все новости
Рекомендуем