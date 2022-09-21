Сборные Сан-Марино и Сейшельских островов сошлись в «самом престижном» матче планеты

В настоящий момент в Серравале играют между собой сборные Сан-Марино и Сейшельских островов - двух микростран, первая из которых имеет население в 33 тысячи человек, вторая - в 97 тысяч.

При этом сборная Сан-Марино занимает последнее, 211-е место в табели о рангах от ФИФА, дела Сейшел идут чуть лучше - 198-ая строчка. Впрочем, в истории национальной сборной Сейшел были и времена, когда она занимала 132-е место в табели о рангах.

Гораздо лучше, чем на футбольном поле, обстоят дела с туризмом - и Сан=Марино, и Сейшелы считаются очень привлекательными с точки зрения туризма странами, хотя и по совершенно разным причинам.