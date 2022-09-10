Филимонов: «На пользу сборной пойдёт любой матч»

Бывший голкипер московского «Спартака» и российской сборной Александр Филимонов приветствует решение сыграть со сборной Боснии и Герцеговины. Товарищеский матч национальных команд России и Боснии с Герцеговиной состоится в ноябре в Санкт-Петербурге, на «Газпром Арене».

Боснийская сторона заработает более 200 тысяч евро на этой игре. Филимонов считает последние новости очень хорошими.

- Правильно и здорово, что у нас есть спарринги и команды, с кем можно провести товарищеские матчи. По поводу уровня соперников сказать сложно, поскольку мы давно не играли. Но нам на пользу пойдет соперник любого уровня, - цитирует Филимонова новостное агентство ТАСС.