Булыкин: « Мне будет интересно посмотреть матч сборной России с абсолютно любой командой»

Мы уже сообщали о том, что сборная России в ноябре сыграет товарищеский матч с Боснией и Герцеговиной. Идею матча поддержал Дмитрий Булыкин - бывший футболист российской сборной и московского «Локомотива», который соскучился по матчам национальной команды.

-Сборная Боснии и Герцеговины? Мне будет интересно посмотреть матч сборной России с абсолютно любой командой. Интересно, как выглядят наши футболисты по сравнению с другими игроками, которые выступают в европейских чемпионатах, - цитирует Булыкина Betonmobile.ru.

Ранее сборные России и Боснии\Герцеговины никогда не встречались между собой - ни в товарищеских матчах, ни в официальных. Матч, напомним, состоится 19 ноября в Санкт-Петербурге.