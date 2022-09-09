Босния и Герцеговина заработает более 200 тысяч евро за матч с Россией

Мы уже сообщали о том, что сборная России в ноябре сыграет товарищеский матч с Боснией и Герцеговиной. Как выяснилось, наш соперник на этом неплохо заработает - как уточняет издание Dnevni Avaz, Футбольный союз Боснии и Герцеговины получит примерно 205 тысяч евро за участие сборной в товарищеском против национальной команды России.

Также российская сторона полностью возьмет на себя расходы по пребыванию боснийцев в России.

Ранее сборные России и Боснии\Герцеговины никогда не встречались между собой - ни в товарищеских матчах, ни в официальных. Матч, напомним, состоится 19 ноября в Санкт-Петербурге.