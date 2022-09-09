Онопко: «Сборной России нужен матч с Боснией и Герцеговиной»

Бывший лучший футболист России, Виктор Онопко, выступавший за «Спартак» и национальную команду в 90-е года прошлого века, поддержал товарищеский матч между сборными России и Боснии\Герцеговины. Информация об его проведении 19 ноября была озвучена сегодня.

- Сборная Боснии и Герцеговины - очень хороший соперник, команды Ирана и Киргизии - тоже хорошие сборные. Спасибо им, что согласились. Нам нужны эти игры, национальная команда давно не играла, - цитирует экс-игрока «Спорт-экспресс».

Ранее сборные России и Боснии и Герцеговины никогда не встречались между собой - ни в товарищеских матчах, ни в официальных.