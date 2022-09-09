Пьянич выступил против товарищеского матча сборной Боснии и Герцеговины с Россией

Новобранец клуба «Шарджа» из ОАЭ, доселе выступавший за «Барселону» полузащитник Миралем Пьянич высказался по поводу товарищеского матча между сборными его страны и Российской Федерации. Он состоится 19 ноября.

Пьянич в интервью боснийскому изданию Sportske заявил, что считает эту игру неудачной затеей, но не объяснил в подробностях, почему.

- Когда сборная начинает хорошо играть, всегда что-то идет не так. У меня нет слов, союз знает мою позицию. Я просто скажу, что это нехорошо, - заявил Пьянич.

Ранее сборные России и Боснии и Герцеговины никогда не встречались между собой - ни в товарищеских матчах, ни в официальных.