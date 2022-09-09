Колосков: «Матч с Боснией может стать прорывом»

Встреча с боснийской командой может стать прорывом для загнанного в нынешние рамки российского футбола, считает Вячеслав Колосков, почетный президент РФС. Он допускает, что после этого могут последовать и другие матчи, с другими европейскими командами.

- Матч с Боснией и Герцеговиной был бы прорывом. Босния и Герцеговина не особо дружественная нам страна. Если матч состоится, это был бы прорыв, который позволил бы надеяться, что сборной России откроются более широкие двери, - цитирует Колоскова ТАСС.

Босния и Герцеговина не входит в состав ЕС, но является ассоциированным с ним государством, а потому в целом соблюдает санкции. В то же время, в восточной части страны располагается федеративная Республика Сербская, в которой симпатии к России очень велики - возможно, даже еще выше, чем в самой Сербии.