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Товарищеские матчи по футболу

Колосков: «Матч с Боснией может стать прорывом»

 
09 Сентября 2022 • 19:32 Комментировать (1)

Встреча с боснийской командой может стать прорывом для загнанного в нынешние рамки российского футбола, считает Вячеслав Колосков, почетный президент РФС. Он допускает, что после этого могут последовать и другие матчи, с другими европейскими командами.

- Матч с Боснией и Герцеговиной был бы прорывом. Босния и Герцеговина не особо дружественная нам страна. Если матч состоится, это был бы прорыв, который позволил бы надеяться, что сборной России откроются более широкие двери, - цитирует Колоскова ТАСС.

Босния и Герцеговина не входит в состав ЕС, но является ассоциированным с ним государством, а потому в целом соблюдает санкции. В то же время, в восточной части страны располагается федеративная Республика Сербская, в которой симпатии к России очень велики - возможно, даже еще выше, чем в самой Сербии.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Вячеслав Колосков Сборная Боснии И Герцеговины
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Комментарии (1)
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Alex1972
09 Сентября 2022 в 19:41
Прорыв куда??... А-ха-ха-ха...
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