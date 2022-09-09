Смородская приятно удивлена товарищеским матчем со сборной Боснии и Герцеговины

Если вчера бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская назвала товарищеские матчи российской сборной «бессмысленными», то сегодня, узнав о поединке со сборной Боснии и Герцеговины, она явно удивилась и даже скорректировала свое мнение. Российская и боснийская национальные команды сыграют между собой 19 ноября на «Газпром Арене».

- Конечно, это потепление в отношениях между нашей сборной и европейскими национальными командами. Лично я не ожидала, что Босния и Герцеговина пойдет на такой шаг. Очень хороший сигнал для нашей главной команды, - цитирует Смородскую «РБ Спорт».

Ранее российская и боснийская сборные никогда не играли между собой.