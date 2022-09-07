Радимов: «Можно и с Киргизией сыграть, раз не с кем больше»

Сборная России по футболу возвращается на поле, она сыграет с национальной командой Киргизии. Владислав Радимов, бывший игрок питерского «Зенита», а также российской сборной, прокомментировал будущую игру. По его словам, намерение сыграть с киргизами вполне понятно, в свете отсутствия других футбольных возможностей.

- Необходимо проводить контрольные матчи. Если больше не с кем, можно встретиться и с Киргизией. К сожалению, мы заложники ситуации и не знаем, сколько продлится бан. Понятно, что лучше противостоять Аргентине, чем Киргизии, но соперников выбирать не приходится, - цитирует Радимова RT.

Игра между Россией и Киргизией состоится 24 сентября в Бишкеке.