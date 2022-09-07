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Товарищеские матчи по футболу

Радимов: «Можно и с Киргизией сыграть, раз не с кем больше»

 
07 Сентября 2022 • 23:45 Комментировать

Сборная России по футболу возвращается на поле, она сыграет с национальной командой Киргизии. Владислав Радимов, бывший игрок питерского «Зенита», а также российской сборной, прокомментировал будущую игру. По его словам, намерение сыграть с киргизами вполне понятно, в свете отсутствия других футбольных возможностей.

- Необходимо проводить контрольные матчи. Если больше не с кем, можно встретиться и с Киргизией. К сожалению, мы заложники ситуации и не знаем, сколько продлится бан. Понятно, что лучше противостоять Аргентине, чем Киргизии, но соперников выбирать не приходится, - цитирует Радимова RT.

Игра между Россией и Киргизией состоится 24 сентября в Бишкеке.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Владислав Радимов
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