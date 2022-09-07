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Товарищеские матчи по футболу

Ковтун: «Тренерский штаб сборной хочет посмотреть в деле молодёжь»

 
07 Сентября 2022 • 21:52 Комментировать

Сборная России по футболу возвращается на поле, она сыграет с национальной командой Киргизии. Валерий Карпин, наставник российской сборной, объявил список созванных на игру футболистов, но в нем не оказалось таких лиц, как Артём Дзюба и Магомед Оздоев. Выбор наставника прокомментировал бывший защитник российской сборной Юрий Ковтун, который согласен с тем, что надо просматривать молодых игроков.

- Карпин хочет проверить в деле достаточно большое количество игроков. Тренерскому штабу интересно познакомиться с новыми футболистами. Ведь одно дело просматривать их в РПЛ, а другое — поработать лично и понять их уровень. Плюс они получат серьезный стимул для развития, - считает Ковтун, слова которого цитирует RT.

Игра между Россией и Киргизией состоится 24 сентября в Бишкеке.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Юрий Ковтун
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