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Товарищеские матчи по футболу

Стал известен сентябрьский календарь матчей молодежной сборной России

 
29 Августа 2022 • 19:26 Комментировать

Молодежная сборная России по футболу в рамках учебно-тренировочного сбора, который пройдет в Беларуси с 19 по 25 сентября, сыграет две товарищеских встречи. Соперниками россиян станут Казахстан и Беларусь, сообщает пресс-служба РФС.

Встречи пройдут 21 и 24 сентября соответственно. Первая для подопечных Михаила Галактионова встреча сыграет в Борисове, на городском стадионе. Второй поединок пройдет в Минске, на арене «Трактор».

Стоит отметить, что на ближайшие сборы тренерских штаб российской сборной собирается вызвать игроков 2002 года рождения и младше для просмотра кандидатов на играх уровня сборных и дальнейшего отбора для выступлений на международном уровне.

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