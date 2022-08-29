Стали известны результаты жеребьевки Кубка Легенд

В Москве, в «МонАрх Москва Отель» состоялась жеребьевка Кубка Легенд 2022. В ней приняли участие футболист команды Легенд России, а также бывший полузащитник сборной России Александр Самедов, генеральный менеджер Кубка Легенд Тамерлан Куриев, а также представитель руководящего состава отеля – Ирина Назарова.

Финалисты прошлого турнира традиционно развелись по разным группам – в группу А и В соответственно.

В группе А оказались легенды России, Португалии и Казахстана. В группу В попали Сборная легенд, легенды Турции и легенды Бразилии.

Свою первую встречу легенды России проведут 10 сентября против легенд Казахстана, после чего в этот же день сыграют с легендами Португалии. Решающие матчи запланированы на 11 сентября.