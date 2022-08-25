«Барселона» и «Манчестер Сити» сыграли вничью в благотворительном товарищеском матче

Испанская «Барселона» сыграла вничью против английского «Манчестер Сити» в товарищеском благотворительном поединке. Поединок завершился паритетом – 3:3.

В прошлом сезоне «Барселоне» не удалось выиграть ни одного трофея. Это серьезным образом ударило по амбициям команды. Кроме того, каталонцы только к середине сезона смогли набрать более и менее серьезный ход. Это позволило клубу выйти в плей-офф Лиги Европы, где «сине-гранатовые» вылетели на стадии четвертьфинала, уступив по сумме двух матчей «Айнтрахту». Летом в стан клуба пришли такие футболисты, как Рафинья и Роберт Левандовски, которые серьезным образом усилили команду. Старт турнира принес команде Хави паритет в игре с «Райо Вальекано» (0:0), после чего во втором туре «Барса» переиграла с разгромным счетом «Реал Сосьедад» - 4:1.

«Манчестер Сити» в минувшем сезоне смог уверенно пройти групповой этап Лиги чемпионов, после чего в плей-офф сумел спокойно пройти «Спортинг» и «Атлетико». Но в полуфинале команде Гвардиолы противостоял мадридский «Реал», который смог показать невероятную игру и стал по итогу обладателем трофея. За 38 туров национального первенства «горожане» записали на свой счет 29 побед и 6 мирных исходов, что помогло набрать 93 очка и стать чемпионами Англии. На старте нынешнего сезона «Сити» проиграл в Суперкубке страны «Ливерпулю», после чего набрал в трех матчах нового чемпионата АПЛ 7 матчей, расположившись на 2-й строчке и уступая всего 2 очка «Арсеналу».

Благотворительная встреча на «Камп Ноу» начался с острого выпада каталонцев, в ходе которой Кунде отправлял мяч на Серхи Роберто. Тот переправлял сферу Обамеянгу, и Пьер-Эмерик нанес удар в упор по рамке Ортеги, который сумел среагировать в воротах «Сити» и перевел снаряд в сторону от рамки. «Барселона» не думала останавливаться на достигнутом, и спустя всего пару минут создала еще один опасный момент у ворот оппонента. Теперь Кесси вошел в штрафную площадку горожан, и что есть силы пробил, но попал в ближнюю к себе штангу, не сумев воспользоваться опасным моментом.

По такому сценарию вперед должна была выходить «Барселона», но забил первый гол «Манчестер Сити». Фоден с левого края откатил сферу на Гомеса. Серхио выполнил по высокой дуге заброс к рамке противника. Пенья, казалось бы, забрал снаряд в перчатки, но каким-то чудесным образом ее выронил, а Альварес оказался в нужном месте, в нужное время, переправив мяч в створ – 0:1. Ответ от каталонцев не заставил себя долго ждать. Уже на исходе получаса Рафинья с левого края выполнил навес на Баскетса. Серхио сделал передачу на Обамеянга, и Пьер-Эмерик с острого угла сумел переправить сферу в сетку – 1:1. В оставшееся время первого тайма соперники перекатывали мяч вдали от ворот и практически ничем не запомнили в атаке, уйдя на перерыв при равном счете.

В перерыве в составе «Барселоны» появился Фати, а у «горожан» на газон вышли Канселу, Стоунс и Уилсон-Эсбранд. Едва команды вернулись на поле, как Альварес мог добавить к своему забитому мячу еще и голевую передачу, но Марез не смог реализовать свой шанс в атаке. Уже в первой половине второго тайма соперники произвели массу замен, и на поле вышли проявить себя у «Сии» Родри, Гюндоган, Де Брейне и Мбете-Тату, а у «Барселоны» появились Депая, Эрик Гарсия, Гави и Бальде.

Получив свежие силы, соперники снова понеслись вперед, и в середине второй половины игры впервые в матче вперед вырвалась «Барселона». Гости заиграли перед своей штрафной и под прессингом каталонцы отобрали сферу в соперника. В итоге Гави сыграл на перехвате и сделал передачу на Депая. Тот в борьбе с Ортегой упал на газоне, но мяч отскочил к Де Йонгу, который сумел переправить сферу в сетку – 2:1. Спустя всего пару минут Палмер у «Сити» забил ответный гол. Марез с правого края отправил вперед Канселу. Тот прострелил мяч в центр и Палмер сумел направить сферу в сетку – 2:2.

После 4 в матче гола на поле появились Холанн у «Сити» и Торре, Пьянич и Эззалзули у «Барселоны», а Палмер получил первую в игре желтую карточку за грубый фол против Габи. Все шло к победе каталонцев в основное время, но «Барса» все-таки смогла забить победный гол. Роберто в ходе наступления «Барселоны» прострелил мяч в центр штрафной, где Депаю удалось протолкнуть сферу мимо Ортеги – 3:2. В оставшееся время поединка на поле вышли Кристенсен, Дест и Тенас, но они ничем каталонцам не помогли. А вот «Сити» свой третий мяч забил и сравнял счет в поединке. Кристенсен завалил Холанна в своей штрафной, и манчестерцы заработали 11-метровый удар. Марез подошел к мячу и эффектно исполнил 11-метровый удар. 3:3, при 91-тысячной аудитории на «Камп Ноу» «Барселона» расписала ничью с оппонентом в невероятном матче.