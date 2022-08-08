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Товарищеские матчи по футболу

Левандовски впечатлил Педри

08 Августа 2022 • 02:56 Комментировать
Барселона
6:0
Пумас-УНАМ
окончен

Польский суперфорвард «Барселоны» Роберт Левандовски блистал на поле в финальном матче товарищеского Кубка Гампера, он произвел большое впечатление на партнеров по команде. В частности, игра Левандовски очень понравилась восьмерке клуба - Педри.

- Это роскошь, привилегия, играть с ним. Очень понравилось, как он играет, как бьет по воротам. С таким игроком быстро находишь общий язык. Мы искали друг друга во время матча, все работало - цитирует Педри El Mundo Deportivo.

Официальный сезон для каталонской «Барселоны» начнется матчем первого тура Примеры против «Райо Вальекано» 13 августа.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Роберт Левандовски Педри
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