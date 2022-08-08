Рабио нанесли шесть швов после столкновения с товарищем по команде

Для Адриена Рабио новый сезон начинается не лучшим образом.

Французский полузащитник появился на поле в начале второго тайма контрольного матча против «Атлетико», но уже на 68-й минуте был вынужденно заменён. Рабио столкнулся головой с защитником своей команды Глейсоном Бремером, после чего не смог продолжить игру. Поединок завершился со счётом 4:0 в пользу мадридцев. Вскоре после окончания матча Рабио сообщил в социальных сетях о том, что ему нанесли шесть швов.

Слухи связывают 27-летнего француза со скорым уходом из «Ювентуса». В подписании игрока были заинтересованы представители Английской премьер-лиги.