Лукаку снова забил, но «Интер» проиграл в товарищеском матче

Миланский «Интер» проиграл в товарищеском матче испанскому «Вильярреалу», несмотря на очередной гол вернувшегося в команду бельгийского нападающего Ромелу Лукаку. Кроме него, в составе «Интера» забил также Данила Д'Амброзио, однако испанцы отличились четыре раза и в итоге победили 4:2.

Ранее «Интер» в товарищеском матче сыграл вничью 2:2 с «Лионом», причем Лукаку забил и в той игре также.

Чемпионат Италии в Серии А стартует в конце следующей недели, в первом туре «Интеру» предстоит сыграть на выезде с «Лечче». В прошлом сезоне команда Симоне Индзаги заняла второе место в итоговой таблице чемпионата.