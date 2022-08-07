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Товарищеские матчи по футболу

Лукаку снова забил, но «Интер» проиграл в товарищеском матче

07 Августа 2022 • 02:46 Комментировать
Интер Милан
2:4
Вильярреал
окончен

Миланский «Интер» проиграл в товарищеском матче испанскому «Вильярреалу», несмотря на очередной гол вернувшегося в команду бельгийского нападающего Ромелу Лукаку. Кроме него, в составе «Интера» забил также Данила Д'Амброзио, однако испанцы отличились четыре раза и в итоге победили 4:2.

Ранее «Интер» в товарищеском матче сыграл вничью 2:2 с «Лионом», причем Лукаку забил и в той игре также.

Чемпионат Италии в Серии А стартует в конце следующей недели, в первом туре «Интеру» предстоит сыграть на выезде с «Лечче». В прошлом сезоне команда Симоне Индзаги заняла второе место в итоговой таблице чемпионата.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Ромелу Лукаку
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