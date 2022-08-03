Кварацхелия поучаствовал в победе «Наполи» в товарищеском матче с «Жироной»

«Наполи» обыграл «Жирону» в рамках товарищеского предсезонного поединка. Встреча закончилась со счетом 3:1.

В составе «адзурри» голы забивали Давид Лопес, Андреа Петанья и Хвича Кварацхелия. Последний реализовал 11-метровый удар на 80-й минуте встречи. Грузин появился на поле на 24-й минуте игры вместо получившего повреждение Маттео Политано, и на протяжении всего поединка активно вел свою команду в атаку.

В ближайшее время «Наполи» проведет еще один товарищеский поединок. Коллектив Лучано Спаллетти 6 августа встретился с очередным представителем испанского футбола – «Эспаньолом».