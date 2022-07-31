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Товарищеские матчи по футболу

Роналду написал, что «рад вернуться»

31 Июля 2022 • 22:23 Комментировать
Манчестер Юнайтед
1:1
Райо Вальекано
окончен

Португальский нападающий Криштиану Роналду отыграл первый тайм в товарищеском матче «Манчестер Юнайтед» против «Райо Вальекано». Он не отметился результативными действиями, а в своем комментарии был предельно лаконичен.

- Рад вернуться, - написал Роналду, который перед этим пропустил целых пять товарищеских матчей своего клуба.

Игра, напомним, завершилась со счетом 1:1. Чемпионат Англии начнется пятого августа, в первом тайме «Манчестер Юнайтед» примет дома «Брайтон». В Испании чемпионат начнется 12 августа, «Райо Вальекано» в первом туре сыграет в гостях противкаталонской «Барселоны». 

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед
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