«Манчестер Юнайтед» и «Райо Вальекано» разошлись миром

«Манчестер Юнайтед» не сумел удержать победу в товарищеском матче с «Райо Вальекано», хотя и повел в счете в начале второй половины игры благодаря усилиям Амаду Диалло. Уже через семь минут после этого испанская команда отыгралась после удачной игры на добивании.

Криштиану Роналду отыграл лишь первый тайм, после чего был заменен.