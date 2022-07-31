«Манчестер Юнайтед» и «Райо Вальекано» разошлись миром

«Манчестер Юнайтед» не сумел удержать победу в товарищеском матче с «Райо Вальекано», хотя и повел в счете в начале второй половины игры благодаря усилиям Амаду Диалло. Уже через семь минут после этого испанская команда отыгралась после удачной игры на добивании.
Криштиану Роналду отыграл лишь первый тайм, после чего был заменен.
Протокол игры
|(1:0) Диалло Абдулай48'
|57'Garcia Alvaro (1:1)
Хитон Том•Лейрд Итан•Варан Рафаэль•Теллес Алекс•Ван де Бек Донни•Гарнер Джеймс 23'74' (Икбал Зидан (74') •Чон Тахит•Гарначо Алехандро•Мартинес Лаутаро61' (Межбри Ханнибал (61') •Роналду Криштиану46' (Диалло Абдулай (46') •_Eriksen C.61' (Байи Эрик (61')
Запасные: Фиш Уильям•Коварж Матей•Сэвидж Чарли
31 июля.