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Товарищеские матчи по футболу

«Манчестер Юнайтед» и «Райо Вальекано» разошлись миром

31 Июля 2022 • 20:03 Комментировать
Манчестер Юнайтед
1:1
Райо Вальекано
окончен

«Манчестер Юнайтед» не сумел удержать победу в товарищеском матче с «Райо Вальекано», хотя и повел в счете в начале второй половины игры благодаря усилиям Амаду Диалло. Уже через семь минут после этого испанская команда отыгралась после удачной игры на добивании.

Криштиану Роналду отыграл лишь первый тайм, после чего был заменен.

Протокол игры  
Манчестер Юнайтед1:1Райо Вальекано
(1:0) Диалло Абдулай48'  
  57'Garcia Alvaro (1:1)
Хитон ТомЛейрд ИтанВаран РафаэльТеллес АлексВан де Бек ДонниГарнер Джеймс  23' 74' (Икбал Зидан ( 74') Чон ТахитГарначо АлехандроМартинес Лаутаро 61' (Межбри Ханнибал ( 61') Роналду Криштиану 46' (Диалло Абдулай ( 46') _Eriksen C. 61' (Байи Эрик ( 61')
Запасные: Фиш УильямКоварж МатейСэвидж Чарли
Гарсия ФранФалькао РадамельGarcia Alvaro_Hernandez M._Valentin O.  77'
31 июля.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Райо Вальекано
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