Лэмпард пригласил болельщика пробить пенальти в товарищеском матче

В ходе товарищеского матча между «Эвертоном» и киевским «Динамо» в ворота последних был назначен одиннадцатиметровый удар. К тому моменту «Эвертон» уже вел со счетом 3:0, и Фрэнк Лэмпард, наставник «ирисок», пригласил пробить пенальти... болельщик с трибуны.

Впрочем, конечно же, это не был некий случайный поклонник футбола - Пол Страттон известен тем, что помогает в Англии украинской диаспоре, и потому пробить пенальти пригласили именно его. И, надо заметить, что пенальти он исполнил успешно!

Английский чемпионат начнется пятого августа, в первом туре «Эвертон» примет дома лондонский «Челси».