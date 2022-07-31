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Товарищеские матчи по футболу

Лэмпард пригласил болельщика пробить пенальти в товарищеском матче

31 Июля 2022 • 19:10 Комментировать
Эвертон
3:0
Динамо Киев
окончен

В ходе товарищеского матча между «Эвертоном» и киевским «Динамо» в ворота последних был назначен одиннадцатиметровый удар. К тому моменту «Эвертон» уже вел со счетом 3:0, и Фрэнк Лэмпард, наставник «ирисок», пригласил пробить пенальти... болельщик с трибуны.

Впрочем, конечно же, это не был некий случайный поклонник футбола - Пол Страттон известен тем, что помогает в Англии украинской диаспоре, и потому пробить пенальти пригласили именно его. И, надо заметить, что пенальти он исполнил успешно!

Английский чемпионат начнется пятого августа, в первом туре «Эвертон» примет дома лондонский «Челси».

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Евро-Футбол.Ру,
Эвертон Фрэнк Лэмпард
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