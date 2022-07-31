«Реал» обыграл «Ювентус» благодаря голам Бензема и Асенсио

В рамках предсезонного турне состоялся очередной поединок европейских грандов – мадридский «Реал» встречался с туринским «Ювентусом». Матч завершился «сухой» победой подопечных Карло Анчелотти со счетом 2:0.
Счет в противостоянии открыл нападающий «королевского клуба» Карим Бензема, реализовавший пенальти на 19-й минуте. Точку в матче поставил полузащитник Марко Асенсио, забивший на 69-й минуте.
Протокол игры
|(1:0) Карим Бензема 19'
|(2:0) Асенсио Марко69'
Куртуа Тибо•Милитао Эдер46' (Рюдигер Антонио (46') •Алаба Давид65' (Вальехо Хесус (65') •Менди Ферлан64' (Камавинга Эдуардо (64') •Модрич Лука64' (Чуамени Орельен (64') •Каземиро Карлос64' (Лукас (64') •Кроос Тони64' (Асенсио Марко (64') • 83'Винисиус Жуниор63' (Азар Эден (63') •Вальверде Федерико64' (Себальос Дани (64') •Лопес Луис•Начо Фернандес
Перин Маттиа70' (Пинсольо Карло (70') •Бонуччи Леонардо65' (Ровелла Николо (65') •Бремер Глейсон70' (Ругани Даниэле (70') •Алекс Сандро70' (Пеллегрини Лука (70') •Данило Ларанжера•Закария Денис•Ди Мария Анхель46' (Куадрадо Хуан (46') •Локателли Мануэль76' (_Da Graca C. M. (76') •Фаджоли Николо65' (Аке Марли (65'•70') •Влахович Душан65' (Гатти Федерико (65') •Кин Мойзе76' (Кудриг Николо (76')
Запасные: Гарофани Джованни
31 июля.