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Товарищеские матчи по футболу

«Реал» обыграл «Ювентус» благодаря голам Бензема и Асенсио

31 Июля 2022 • 07:14 Комментировать
Реал Мадрид
2:0
Ювентус
окончен

В рамках предсезонного турне состоялся очередной поединок европейских грандов – мадридский «Реал» встречался с туринским «Ювентусом». Матч завершился «сухой» победой подопечных Карло Анчелотти со счетом 2:0.

Счет в противостоянии открыл нападающий «королевского клуба» Карим Бензема, реализовавший пенальти на 19-й минуте. Точку в матче поставил полузащитник Марко Асенсио, забивший на 69-й минуте.

Протокол игры  
Реал Мадрид2:0Ювентус
(1:0) Карим Бензема 19'  
(2:0) Асенсио Марко69'  
Куртуа ТибоМилитао Эдер 46' (Рюдигер Антонио ( 46') Алаба Давид 65' (Вальехо Хесус ( 65') Менди Ферлан 64' (Камавинга Эдуардо ( 64') Модрич Лука 64' (Чуамени Орельен ( 64') Каземиро Карлос 64' (Лукас ( 64') Кроос Тони 64' (Асенсио Марко ( 64'  83') Винисиус Жуниор 63' (Азар Эден ( 63') Вальверде Федерико 64' (Себальос Дани ( 64') Лопес ЛуисНачо Фернандес
Запасные: Одриосола АльвароРодригоЛатаса ХуанКаньисарес ЛукасДиас МарианоVinicius TobiasЛунин АндрейМайораль Борха
Перин Маттиа 70' (Пинсольо Карло ( 70') Бонуччи Леонардо 65' (Ровелла Николо ( 65') Бремер Глейсон 70' (Ругани Даниэле ( 70') Алекс Сандро 70' (Пеллегрини Лука ( 70') Данило ЛаранжераЗакария ДенисДи Мария Анхель 46' (Куадрадо Хуан ( 46') Локателли Мануэль 76' (_Da Graca C. M. ( 76') Фаджоли Николо 65' (Аке Марли ( 65' 70') Влахович Душан 65' (Гатти Федерико ( 65') Кин Мойзе 76' (Кудриг Николо ( 76')
Запасные: Гарофани Джованни
31 июля.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Ювентус
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