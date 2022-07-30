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Товарищеские матчи по футболу

Гол Лукаку помог «Интеру» уйти от поражения в матче с «Лионом»

30 Июля 2022 • 23:30 Комментировать
Интер Милан
2:2
Лион
окончен

«Интер» с «Лионом» провели достаточно событийный товарищеский матч. На исходе получаса игры Александр Ляказетт в падении головой переправил мяч в сетку ворот. Тете пробил в штангу в конце первого тайма. Заменивший его Райан Шерки быстро отличился, сыграв на добивании после отскока мяча от каркаса ворот.

«Интер» отыгрался очень быстро, Лаутаро Мартинес не реализовал выход один на один, но во второй волне атаки Ромелу Лукаку забил головой. Николо Барелла был беспощаден, оказавшись сам перед воротами «Лиона» - 2:2.

Протокол игры  
Интер Милан2:2Лион
  31'Ляказетт Александр (0:1)
  50'Шерки Райан (0:2)
(1:2) Лукаку Ромелу52'  
(2:2) Барелла Николо65'  
Онана АндреДе Врей СтефанДимарко Федерико 74' (Аслани Кристьян ( 74') Д'Амброзио Данило 58' (_Skriniar M. ( 58') Бастони Алессандро  40' 58' (Мхитарян Генрих ( 58') Дюмфрис Дензел  21' 74' (Белланова Рауль ( 74') Чалханоглу Хакан 58' (Дармиан Маттео ( 58') Барелла Николо 74' (Гальярдини Роберто ( 74') Брозович Марсело  36' 74' (Госенс Робин ( 74') Мартинес Лаутаро 67' (Джеко Эдин ( 67') Лукаку Ромелу 67' (Корреа Хоакин ( 67')
Запасные: Шкриньяр МиланДзанотти МаттиаКордац АлексКазадеи ЧезареХанданович Самир
Лопеш АнтониТальяфико НиколасЛюкеба КастеллоГюсто МалоТоко-Экамби КарлАуа УссемМендес ТьягоЛепнан ЙоаннПакета ЛукасТетеЛяказетт Александр
Запасные: Дембеле Мусса IIШерки РайанКадевере ТиноДа Сильва ДамьенПоллерсбек ЮлианРиу РемиМилагрес ЭнрикеЭль-Аруш МохамедДиоманде СиналиБаркола Бредли
30 июля. Стадион "Stadio Dino Manuzzi (Cesena)".

 

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