Гол Лукаку помог «Интеру» уйти от поражения в матче с «Лионом»

«Интер» с «Лионом» провели достаточно событийный товарищеский матч. На исходе получаса игры Александр Ляказетт в падении головой переправил мяч в сетку ворот. Тете пробил в штангу в конце первого тайма. Заменивший его Райан Шерки быстро отличился, сыграв на добивании после отскока мяча от каркаса ворот.
«Интер» отыгрался очень быстро, Лаутаро Мартинес не реализовал выход один на один, но во второй волне атаки Ромелу Лукаку забил головой. Николо Барелла был беспощаден, оказавшись сам перед воротами «Лиона» - 2:2.
Протокол игры
|31'Ляказетт Александр (0:1)
|50'Шерки Райан (0:2)
|(1:2) Лукаку Ромелу52'
|(2:2) Барелла Николо65'
Онана Андре•Де Врей Стефан•Димарко Федерико74' (Аслани Кристьян (74') •Д'Амброзио Данило58' (_Skriniar M. (58') •Бастони Алессандро 40'58' (Мхитарян Генрих (58') •Дюмфрис Дензел 21'74' (Белланова Рауль (74') •Чалханоглу Хакан58' (Дармиан Маттео (58') •Барелла Николо74' (Гальярдини Роберто (74') •Брозович Марсело 36'74' (Госенс Робин (74') •Мартинес Лаутаро67' (Джеко Эдин (67') •Лукаку Ромелу67' (Корреа Хоакин (67')
Лопеш Антони•Тальяфико Николас•Люкеба Кастелло•Гюсто Мало•Токо-Экамби Карл•Ауа Уссем•Мендес Тьяго•Лепнан Йоанн•Пакета Лукас•Тете•Ляказетт Александр
30 июля. Стадион "Stadio Dino Manuzzi (Cesena)".