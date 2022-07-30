Гол Лукаку помог «Интеру» уйти от поражения в матче с «Лионом»

«Интер» с «Лионом» провели достаточно событийный товарищеский матч. На исходе получаса игры Александр Ляказетт в падении головой переправил мяч в сетку ворот. Тете пробил в штангу в конце первого тайма. Заменивший его Райан Шерки быстро отличился, сыграв на добивании после отскока мяча от каркаса ворот.

«Интер» отыгрался очень быстро, Лаутаро Мартинес не реализовал выход один на один, но во второй волне атаки Ромелу Лукаку забил головой. Николо Барелла был беспощаден, оказавшись сам перед воротами «Лиона» - 2:2.