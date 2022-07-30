«Рома» обыграла «Тоттенхэм», у Дибалы голевая передача

«Тоттенхэм» с «Ромой» провели товарищеский матч в Хайфе. Николо Дзаньоло в дебюте едва не заработал пенальти, а на 29-й минуте Пауло Дибала выдал голевой пас на Рожера Ибаньеса, который переправил мяч в сетку, опередив соперника. Иван Перишич ответил дальним ударом, лишь немного неточным по высоте. Дзаньоло мог удваивать счет, но промедлил, и мяч выбили. Гарри Кейн был обязан сравнивать в концовке но с пяти метров пробил головой неточно.

Римляне победили со счетом 1:0.