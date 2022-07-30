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Товарищеские матчи по футболу

«Рома» обыграла «Тоттенхэм», у Дибалы голевая передача

30 Июля 2022 • 23:19 Комментировать
Тоттенхэм
0:1
Рома
окончен

«Тоттенхэм» с «Ромой» провели товарищеский матч в Хайфе. Николо Дзаньоло в дебюте едва не заработал пенальти, а на 29-й минуте Пауло Дибала выдал голевой пас на Рожера Ибаньеса, который переправил мяч в сетку, опередив соперника. Иван Перишич ответил дальним ударом, лишь немного неточным по высоте. Дзаньоло мог удваивать счет, но промедлил, и мяч выбили. Гарри Кейн был обязан сравнивать в концовке но с пяти метров пробил головой неточно.

Римляне победили со счетом 1:0.

Протокол игры  
Тоттенхэм0:1Рома
  29'Ибаньес Рожер (0:1)
Льорис Уго 67' (Форстер Фрейзер ( 67') Дайер ЭрикРомеро Кристиан  84'Санчес Давинсон 46' (Ленгле Клеман ( 46') Доэрти Мэтт 67'Хёйбьерг Пьер-ЭмильБиссума Ив 46' (Бентанкур Родриго ( 46') Перишич Иван 75' (Сессеньон Райан ( 75') Кулушевски Деян 67' (Ришарлисон ( 67') Кейн ГарриСон Хын Мин 67' (Лукас Моура ( 67')
Запасные: Уайт ХарвиСарр ПапДэвис ХарвиХиль БрианЭмерсон ЖуниорОстин БрендонСпенс Джед
Патрисиу РуйМанчини ДжанлукаСмоллинг КрисКристанте БрианИбаньес РожерКарсдорп Рик 77' (Челик Зеки ( 77') Дзаньоло Николо 90' (Бове Эдоардо ( 90') Залевски Никола 60' (Спинаццола Леонардо ( 60') Пеллегрини Лоренцо  84' 90' (Эль-Шаарави Стефан ( 90') Абрахам ТэммиДибала Пауло 60' (Матич Неманья ( 60')
Запасные: Боер ПьетроВинья МатиасФатиканти ДжакомоВольпато КристианТрипи ФилиппоШомуродов ЭлдорВерету ЖорданСвилар МилеКумбулла МарашПерес Карлес
30 июля. Стадион "Sammy Ofer Stadium (Haifa)".

 

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Рома Тоттенхэм
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