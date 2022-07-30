«Рома» обыграла «Тоттенхэм», у Дибалы голевая передача

«Тоттенхэм» с «Ромой» провели товарищеский матч в Хайфе. Николо Дзаньоло в дебюте едва не заработал пенальти, а на 29-й минуте Пауло Дибала выдал голевой пас на Рожера Ибаньеса, который переправил мяч в сетку, опередив соперника. Иван Перишич ответил дальним ударом, лишь немного неточным по высоте. Дзаньоло мог удваивать счет, но промедлил, и мяч выбили. Гарри Кейн был обязан сравнивать в концовке но с пяти метров пробил головой неточно.
Римляне победили со счетом 1:0.
Протокол игры
|29'Ибаньес Рожер (0:1)
Льорис Уго67' (Форстер Фрейзер (67') •Дайер Эрик•Ромеро Кристиан• 84'Санчес Давинсон46' (Ленгле Клеман (46') •Доэрти Мэтт67'•Хёйбьерг Пьер-Эмиль•Биссума Ив46' (Бентанкур Родриго (46') •Перишич Иван75' (Сессеньон Райан (75') •Кулушевски Деян67' (Ришарлисон (67') •Кейн Гарри•Сон Хын Мин67' (Лукас Моура (67')
Патрисиу Руй•Манчини Джанлука•Смоллинг Крис•Кристанте Бриан•Ибаньес Рожер•Карсдорп Рик77' (Челик Зеки (77') •Дзаньоло Николо90' (Бове Эдоардо (90') •Залевски Никола60' (Спинаццола Леонардо (60') •Пеллегрини Лоренцо 84'90' (Эль-Шаарави Стефан (90') •Абрахам Тэмми•Дибала Пауло60' (Матич Неманья (60')
30 июля. Стадион "Sammy Ofer Stadium (Haifa)".