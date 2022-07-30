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Товарищеские матчи по футболу

«Манчестер Юнайтед» проиграл «Атлетико» на последних минутах

30 Июля 2022 • 16:42 Комментировать (1)
Манчестер Юнайтед
0:1
Атлетико М
окончен

За неделю до старта нового сезона «Манчестер Юнайтед» провёл товарищеский матч с «Атлетико». «Красные дьяволы» снова играли без Криштиану Роналду, но практически боевым составом, в который по ходу вносились небольшие коррективы. Испанцы же после часа игры сменили почти всех футболистов, и именно свежие исполнители соорудили гол. В концовке Альваро Мората перехватил мяч и адресовал его Жоау Фелишу, а тот со средней дистанции поразил левый нижний угол - 1:0.

Протокол игры  
Манчестер Юнайтед0:1Атлетико М
  86'Фелиш Жоау (0:1)
Де Хеа ДавидДалот ДиогуЛинделоф ВикторМагуайр Гарри  54'Мактоминай Скотт  41' 69' (_Eriksen C. ( 69') Эланга Энтони 76' (Пельистри Факундо ( 76') Рэшфорд МаркусМаласиа ТиреллФред Сантос  28'Фернандеш БрунуМарсьяль Антони 69' (Ван де Бек Донни ( 69')
Запасные: Мартинес ЛисандроГарнер ДжеймсТеллес АлексХитон ТомКоварж МатейЛейрд Итан
Облак ЯнСавич СтефанМолина НауэльХименес ХосеМандава РейнилдуКондогбия ЖоффрейЛемар ТомаЛьоренте МаркосКорреа АнхельКунья МатеусКарраско Янник
Запасные: Гризманн АнтуанМарко МореноДе Пауль РодригоВасс ДаниэльПауло МаркосКоке ХорхеДиас СерджиоГомис АльфредГрбич ИвоМартин КарлосВитсель АксельМората АльвароФелиш ЖоауНьигес Сауль
30 июля.

 

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Атлетико Мадрид Манчестер Юнайтед
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