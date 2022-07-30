«Манчестер Юнайтед» проиграл «Атлетико» на последних минутах

За неделю до старта нового сезона «Манчестер Юнайтед» провёл товарищеский матч с «Атлетико». «Красные дьяволы» снова играли без Криштиану Роналду, но практически боевым составом, в который по ходу вносились небольшие коррективы. Испанцы же после часа игры сменили почти всех футболистов, и именно свежие исполнители соорудили гол. В концовке Альваро Мората перехватил мяч и адресовал его Жоау Фелишу, а тот со средней дистанции поразил левый нижний угол - 1:0.