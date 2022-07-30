«Манчестер Юнайтед» проиграл «Атлетико» на последних минутах

За неделю до старта нового сезона «Манчестер Юнайтед» провёл товарищеский матч с «Атлетико». «Красные дьяволы» снова играли без Криштиану Роналду, но практически боевым составом, в который по ходу вносились небольшие коррективы. Испанцы же после часа игры сменили почти всех футболистов, и именно свежие исполнители соорудили гол. В концовке Альваро Мората перехватил мяч и адресовал его Жоау Фелишу, а тот со средней дистанции поразил левый нижний угол - 1:0.
Протокол игры
|86'Фелиш Жоау (0:1)
Де Хеа Давид•Далот Диогу•Линделоф Виктор•Магуайр Гарри• 54'Мактоминай Скотт 41'69' (_Eriksen C. (69') •Эланга Энтони76' (Пельистри Факундо (76') •Рэшфорд Маркус•Маласиа Тирелл•Фред Сантос• 28'Фернандеш Бруну•Марсьяль Антони69' (Ван де Бек Донни (69')
Облак Ян•Савич Стефан•Молина Науэль•Хименес Хосе•Мандава Рейнилду•Кондогбия Жоффрей•Лемар Тома•Льоренте Маркос•Корреа Анхель•Кунья Матеус•Карраско Янник
30 июля.