«Арсенал» забил 6 мячей «Севилье»

За неделю до старта Премьер-лиги Англии лондонский «Арсенал» проводил контрольный матч против испанской «Севильи». Игра получилась весьма результативный, правда, забивала только британская команда - 6:0. Новичок «канониров» Габриэль Жезус отметился хет-триком.
Протокол игры
Ремсдейл Аарон•Габриэль дос Сантос•Уайт Бен•Салиба Вильям•Джака Гранит•Зинченко Александр•Эдегор Мартин•Парти Томас•Сака Букайо•Мартинелли Габриэл•Жезус Габриэль
Буну Яссин•Акунья Маркос•Рекик Карим•Кармона Хосе Анхель•Навас Хесус•Торрес Оливер•Фернандо Режес•Ракитич Иван•Ламела Эрик•Эн-Несири Юссеф•Корона Хесус
30 июля.