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Товарищеские матчи по футболу

«Арсенал» забил 6 мячей «Севилье»

30 Июля 2022 • 16:32 Комментировать
Арсенал
0:0
Севилья
1.82 3.95 4.05
1-й тайм

За неделю до старта Премьер-лиги Англии лондонский «Арсенал» проводил контрольный матч против испанской «Севильи». Игра получилась весьма результативный, правда, забивала только британская команда - 6:0. Новичок «канониров» Габриэль Жезус отметился хет-триком.

Протокол игры  
Арсенал6:0Севилья
Ремсдейл АаронГабриэль дос СантосУайт БенСалиба ВильямДжака ГранитЗинченко АлександрЭдегор МартинПарти ТомасСака БукайоМартинелли ГабриэлЖезус Габриэль
Запасные: Эльнени МохамедНелсон РайсМари ПаблоПепе НиколяНкетиа ЭддиХолдинг РобБельерин ЭкторТёрнер МэттРунарссон РунарСедрик СоарешСамби Локонга Альберт-МбойоМэйтленд-Найлс Эйнсли
Буну ЯссинАкунья МаркосРекик КаримКармона Хосе АнхельНавас ХесусТоррес ОливерФернандо РежесРакитич ИванЛамела ЭрикЭн-Несири ЮссефКорона Хесус
Запасные: Перес Пабло VРомеро ИванДмитрович МаркоМонтьель ГонсалоОкампос ЛукасКинтана НачоСалас КикеГудель НеманьяДилейни ТомасСусо ХесусPedro Ortiz2Луисми КрусХордан ХоанСарсана АнтониоГомес Алехандро II
30 июля.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Севилья Арсенал Лондон Габриэль Жезус
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АРСЕНАЛ СЕВИЛЬЯ
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