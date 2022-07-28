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Женский «Локомотив» забил шесть голов «Црвене Звезде» в матче Кубка РЖД

28 Июля 2022 • 17:41 Комментировать

В российской столице стартовал международный Кубок РЖД, в котором принимают участие четыре женские команды. В первой полуфинальной встрече «Локомотиву» сумел одолеть «Црвену Звезду», разгромив соперниц с теннисным счетом 6:0.

В составе «Локомотива» отличились Нелли Коровкина, отправившая в ворота соперниц два гола, а также Татьяна Морина, Мария Галай, Мария Фёдорова и Кайлан Уильямс.

Следующую игру команда «железнодорожниц» сыграет в 31 июля в 14:00. Пока соперник «Локомотива» по финальному матчу неизвестен. Россиянки проведут решающую встречу с триумфатором поединка «Минск» (Беларусь) – «БИИК-Шымкент» (Казахстан).

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Црвена Звезда Кубок РЖД
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