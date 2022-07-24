Забил новичок, но не Левандовски: «Барселона» обыграла «Реал» в «эль класико» за океаном

Товарищеское «эль класико» состоялось за океаном на «Эллиджент Стэдиум» в Лас-Вегасе.

Официальный футбольный сезон в ведущих европейских чемпионатах ещё не начался, но уже сейчас болельщики имеют возможность наблюдать за топовыми противостояниями. В ночь с субботы на воскресенье в США прошли сразу три больших матча. «Манчестер Сити» победил «Баварию», «Арсенал» разгромил в лондонском дерби «Челси», а на закуску уже на утро по московскому и центральноевропейскому времени осталось «эль класико» «Реал» – «Барселона».

С предыдущего очного матча у «сливочных» должен был остаться зуб на «сине-гранатовых» – проигрывать дома со счётом 0:4 для «Реала» как минимум неприлично. А именно таким был счёт в марте на «Сантьяго Бернабеу» во втором круге Примеры. С другой стороны, чемпионом Испании является «Реал», что «Барселоне» явно не нравится, и она хочет вернуть свою гегемонию. Для этого и был куплен Левандовски. На отчётный матч он вышел в стартовом составе.

«Барселона» привыкла играть первым номером и не стала изменять себе. Мадридцы приняли эту картину и, в свою очередь, сосредоточились на позиционной обороне. Активничали на правом векторе атаки Рафинья Диас и Левандовски. Роберт на десятой минуте вышел на неплохую ударную позицию и пробил плотно, однако не так, чтобы Куртуа не смог перевести мяч на угловой. Ответом спустя почти десять минут стали действия Вальверде, угодившего издали в левую штангу.

На двадцатой минуте Камавинга неосмотрительно сыграл в своей штрафной и непростительно потерял мяч, Педри отпасовал на Фати, а тот, оказавшись прямо перед Куртуа, с шести метров катнул сферу правее створа. Можно сказать, назревал гол в ворота «сливочных», которым не хватало концентрации. Понятно, что настрой на клубный товарищеский матч всё же не такой, как на официальный, даже если это знаменитое «эль класико».

На 26-й минуте Рюдигер продвинулся вперёд в ответной атаке и не самым сильным ударом немного не попал в створ. А уже на следующей минуте отличилась «Барселона», причём забил новичок команды. Но не Левандовски, а Рафинья Диас. Снова мадридцы бездарно допустили потерю недалеко от своих ворот – на сей раз поперечным пасом обрезался Милитао. Мяч оказался у Рафиньи Диаса, который блестяще телепортировал его в правую девятку (0:1).

После этого давление «Барселоны» на чужие ворота несколько снизилось. Правда, Левандовски ещё пытался замкнуть прострел с левой стороны, но его попытку заблокировали. В концовке тайма у Вальверде не получилось попасть в створ примерно с линии штрафной, плюс отложилась в памяти заварушка после фола Альбы перед свой штрафной на Винисиусе Жуниоре. Футболисты повздорили, но судьи справились с задачей погасить страсти.

По истечении перерыва у каталонцев не вернулся запрос на тотальное доминирование. В обеих командах сменилось полсостава благодаря заменам. Рафинья Диас навесил слева, а Обамеянг едва не поразил головой ближний угол. Кроос со штрафного послал мяч над правой девяткой. В районе часа игры мадридцы разыграли комбинацию из тики-таки в лучших традициях «Барселоны», но Асенсио не хватило точности с низовым ударом в левый угол.

«Блауграна» больше действовала на ответных атаках и вполне могла забивать второй гол. В частности, у Дембеле были два момента в концовке, когда Усман не справился с Куртуа. Составы обновились капитально, на поле с первой минуты оставался только вратарь мадридцев. Мариано мог сравнять счёт, но пробил головой мимо. На финише матча команда Хави больше времени провела в нападении. Итак, за счёт гола Рафиньи Диаса «Барселона» минимально обыграла в «эль класико» «Реал». Скоро обе эти команды померятся силами с «Ювентусом».

Кирилл Иванцов