«Челси» не сумел обыграть клуб из МЛС

Футболисты лондонского «Челси» в товарищеском матче не сумели переиграть «Шарлотт»». Встреча завершилась вничью со счётом 1:1, а по пенальти сильнее оказался клуб из МЛС.

Лондонцы мощно начали, но Хадсон-Одои из выгодной позиции не сумел попасть в створ. В середине первого тайма несколько хороших атак провёл клуб из МЛС. В одном из эпизодов снаряд даже попал в каркас ворот. На 34-й минуте «синие» открыли счёт. После передачи Бачуайи и рикошета от соперника мяч прилетел к Пулишичу, который с близкой дистанции не промахнулся.

После перерыва американская команда ещё прибавила, но восстановить статус-кво всё никак не удавалось. Всё шло к минимальной победе «Челси», но уже на последней минуте «Шарлотт» заработал пенальти. С точки Риос был точен. В серии послематчевых пенальти точнее оказались футболисты американской команды, которые обыграли лондонцев со счётом 5:3.