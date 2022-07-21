Мюнхенская «Бавария» не оставила камня на камне от игроков «Ди Си Юнайтед», которых разгромила со счетом 6:2.

Уже на шестой минуте встречи «Бавария» открыла счет в игре благодаря голу Садио Мане с пенальти. Спустя всего восемь минут Марсель Забитцер сделал счет на табло 2:0 в пользу мюнхенской команды. А перед самым перерывом Серж Гнабри сыграл в чужой штрафной после прострела от Мане с левого фланга – 3:0.

Не успел начаться второй тайм, как Маттайс де Лихт и Джошуа Зиркзее отправили по голу в рамку соперника, на что Лилад ответил одним мячом, размочив счет на табло – 5:1.

В концовке встречи соперники смогли отметить еще по разу. Сначала ДиПьетро переправил мяч в ворота после передачи от Эстрады, после чего Томас Мюллера установил окончательный счет на табло. 6:2 – теннисная победа «Баварии».