Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Товарищеские матчи по футболу

«Бавария» разнесла «Ди Си Юнайтед» в товарищеском матче

21 Июля 2022 • 04:52 Комментировать
Ди Си Юнайтед
2:6
Бавария
окончен

Мюнхенская «Бавария» не оставила камня на камне от игроков «Ди Си Юнайтед», которых разгромила со счетом 6:2.

Уже на шестой минуте встречи «Бавария» открыла счет в игре благодаря голу Садио Мане с пенальти. Спустя всего восемь минут Марсель Забитцер сделал счет на табло 2:0 в пользу мюнхенской команды. А перед самым перерывом Серж Гнабри сыграл в чужой штрафной после прострела от Мане с левого фланга – 3:0.

 Не успел начаться второй тайм, как Маттайс де Лихт и Джошуа Зиркзее отправили по голу в рамку соперника, на что Лилад ответил одним мячом, размочив счет на табло – 5:1.

В концовке встречи соперники смогли отметить еще по разу. Сначала ДиПьетро переправил мяч в ворота после передачи от Эстрады, после чего Томас Мюллера установил окончательный счет на табло. 6:2 – теннисная победа «Баварии».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Ди Си Юнайтед Товарищеские Матчи
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 21 Июля
05:37 · Товарищеские матчи
«Челси» не сумел обыграть клуб из МЛС
04:52 · Товарищеские матчи
«Бавария» разнесла «Ди Си Юнайтед» в товарищеском матче
03:00 · Товарищеские матчи
«Манчестер Сити» - «Америка»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1
02:00 · Товарищеские матчи
«Ди Си Юнайтед» - «Бавария»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:6
02:00 · Товарищеские матчи
«Шарлотт» - «Челси»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1
02:00 · Товарищеские матчи
«Орландо Сити» - «Арсенал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:3
20 Июля
06:08 · Товарищеские матчи
«Барселона» уничтожила команду Бекхэма в товарищеском матче
17 Июля
07:08 · Товарищеские матчи
«Челси» победил «Америку» в рамках турне по США
04:30 · Товарищеские матчи
«Америка» - «Челси»: прямая трансляция, составы, онлайн
00:37 · Товарищеские матчи
Головин – о матче с «Интером»: «Мы смотрелись достойно»
16 Июля
23:34 · Товарищеские матчи
Действия Головина в атаке помогли «Монако» сыграть вничью с «Интером»
21:00 · Товарищеские матчи
«Интер» - «Монако»: прямая трансляция, составы, онлайн
13:29 · Товарищеские матчи
«Тоттенхэм» - «Севилья»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1
15 Июля
15:05 · Товарищеские матчи
«Ливерпуль» - «Кристал Пэлас»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0
12:43 · Товарищеские матчи
«Мельбурн Виктори» - «Манчестер Юнайтед»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:4
Все новости
Рекомендуем