«Барселона» уничтожила команду Бекхэма в товарищеском матче

В рамках предсезонного турне по США каталонская «Барселона» провела контрольную встречу с «Интером Майами». Подопечные Хави Эрнандеса отпраздновали разгромную победу над коллективом из Флориды со счетом 6:0.
В составе испанского гранда голами отметились Обамеянг, Рафинья, Фати, Гави, Депай и Дембеле.
Следующий товарищеский поединок в Соединённых Штатах Америки «сине-гранатовые» проведут против мадридского «Реала». Данное противостояние состоится в городе Лас-Вегас 24 июля.
В минувшем сезоне «Барселона» стала серебряным призером чемпионата Испании. Чемпионский титул выиграл «Реал».
Протокол игры
|19'Обамеянг Пьер-Эмерик (0:1)
|25'Рафинья Диас (0:2)
|41'Фати (0:3)
|55' (0:4)
|69'Депай (0:5)
|70'Дембеле (0:6)
Тер Штеген Марк-Андре•Кристенсен Андреас•Гарсия Эрик•Дест Серджино47' (_Alba J. (47') •Бальде Алехандро•Рафинья Диас47' (_Dembele O. (47') •Гонсалес Нико46' (_Araujo R. (46') •Педри48' (Абдессамад Эззалзули (48') •Кесси Франк•Обамеянг Пьер-Эмерик47' (_Depay M. (47') •Фати Ансу
20 июля.