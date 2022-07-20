«Барселона» уничтожила команду Бекхэма в товарищеском матче

В рамках предсезонного турне по США каталонская «Барселона» провела контрольную встречу с «Интером Майами». Подопечные Хави Эрнандеса отпраздновали разгромную победу над коллективом из Флориды со счетом 6:0.

В составе испанского гранда голами отметились Обамеянг, Рафинья, Фати, Гави, Депай и Дембеле.

Следующий товарищеский поединок в Соединённых Штатах Америки «сине-гранатовые» проведут против мадридского «Реала». Данное противостояние состоится в городе Лас-Вегас 24 июля.

В минувшем сезоне «Барселона» стала серебряным призером чемпионата Испании. Чемпионский титул выиграл «Реал».