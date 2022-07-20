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Товарищеские матчи по футболу

«Барселона» уничтожила команду Бекхэма в товарищеском матче

20 Июля 2022 • 06:08 Комментировать
Интер Майами
0:6
Барселона
окончен

В рамках предсезонного турне по США каталонская «Барселона» провела контрольную встречу с «Интером Майами». Подопечные Хави Эрнандеса отпраздновали разгромную победу над коллективом из Флориды со счетом 6:0.

В составе испанского гранда голами отметились Обамеянг, Рафинья, Фати, Гави, Депай и Дембеле.

Следующий товарищеский поединок в Соединённых Штатах Америки «сине-гранатовые» проведут против мадридского «Реала». Данное противостояние состоится в городе Лас-Вегас 24 июля.

В минувшем сезоне «Барселона» стала серебряным призером чемпионата Испании. Чемпионский титул выиграл «Реал».

Протокол игры  
Интер Майами0:6Барселона
  19'Обамеянг Пьер-Эмерик (0:1)
  25'Рафинья Диас (0:2)
  41'Фати (0:3)
  55' (0:4)
  69'Депай (0:5)
  70'Дембеле (0:6)
Марсман НикГиббс Киран 48' (Taylor Robert ( 48') Мабьяла ЛаррисЙедлин ДеандреЛоу ДэмионУльоа ВикторДюк БрайсПосуэло АлехандроГрегоре 48' (Маквей Кристофер ( 48') Васильев ИндианаИгуаин Гонсало
Запасные: Джонс ДжовинДиоп КлементТейлор РобертАскона ЭдисонАкоста ДжорджКинтерос Хайро
Тер Штеген Марк-АндреКристенсен АндреасГарсия ЭрикДест Серджино 47' (_Alba J. ( 47') Бальде АлехандроРафинья Диас 47' (_Dembele O. ( 47') Гонсалес Нико 46' (_Araujo R. ( 46') Педри 48' (Абдессамад Эззалзули ( 48') Кесси ФранкОбамеянг Пьер-Эмерик 47' (_Depay M. ( 47') Фати Ансу
Запасные: ГавиДембеле УсманДепай МемфисАльба ЖордиАраухо РональдДе Йонг ФренкиРоберто Серхи
20 июля.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Интер Майами
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