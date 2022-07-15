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Товарищеские матчи по футболу

У банды Клоппа не всё так плохо: «Ливерпуль» отыгрался на «Кристал Пэлас» после разгрома от «Ман Юнайтед»

15 Июля 2022 • 17:29 Комментировать
Ливерпуль
...
Кристал Пэлас
9.00 5.30 1.28
Через -2 ч. -21 мин.
Команда Юргена Клоппа продолжила азиатское предсезонное турне.
Протокол игры  
Ливерпуль2:0Кристал Пэлас
   
 
 
15 июля.

Потерпев в Таиланде крупное поражение от «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль» отправился на очередной товарищеский матч в Сингапур. Там «красным» противостоял «Кристал Пэлас», середняк английского чемпионата. Ну а команда Юргена Клоппа, понятно, является фаворитом всех турниров, в которых участвует.

Мерсисайдцы начали отчётный матч более основным составом, чем предыдущий, но всё равно без Салаха, Александера-Арнольда и ван Дейка. Главный тренер «Ливерпуля» заранее анонсировал, что в игре против «Кристал Пэласа» будет не так много замен по ходу матча, как было против «Ман Юнайтед».

На девятой минуте Миливоевич навесил с правого фланга со штрафного, а Одсон головой переправил мяч в руки голкипера. Чуть позже Кёртис Джонс не переиграл накоротке Гуаиту, но после углового гол всё-таки пришёл в ворота «орлов». Перевод на правый угол штрафной, диагональный прострел Эллиота – и Хендерсон заворачивает мяч в левый угол (1:0).

«Ливерпуль» продолжал играть с преимуществом, не реализовал свой шанс Фирмино. На 37-й минуте «красные» здорово разыграли стеночку, однако Эллиот плохо подстроился под удар на правом полуфланге и пальнул мимо ближнего угла. Спустя минуту уже Матета простил мерсисайдцев, из идентичной зоны чужой штрафной пробив гораздо выше створа.

В перерыве настало время крупной партии замен у мерсисайдцев. Как раз Салах появился на поле среди прочих, и чтобы удвоить счёт, ему хватило всего одной игровой минуты. С места правого инсайда нанёс удар египетский нападающий, а мяч, срикошетив сначала от полевого соперника и затем от дезориентированного вратаря, проскочил за ленточку (2:0).

«Ливерпуль» не бросал действовать первым номером, он выглядел интереснее. Салах после забега выкатил мяч под удар Нуньесу, чью попытку вытащил Гуаита. Далее один момент за другим «красные» создали на 70-й минуте. Карвалью закрутил с левой стороны низом в дальний угол – Гуаита вытянулся в падении и отразил. А после подачи Салаха с корнера вратарь «Пэласа» поймал удар ван Дейка со второго этажа.

За четверть часа до конца матча Юрген Клопп снова прилично изменил состав «Ливерпуля». Патрик Виейра также обновил всех полевых футболистов своей команды. Игра закончилась спокойно, буднично и невыразительно. «Красные» ослабили давление, но всё равно не позволили оппоненту наладить атакующий контроль мяча. Итог – комфортная товарищеская победа «Ливерпуля» над середняком АПЛ.

Кирилл Иванцов


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ЛИВЕРПУЛЬ КРИСТАЛ ПЭЛАС
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