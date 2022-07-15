Первая волевая победа Тен Хага: после «Ливерпуля» «Манчестер Юнайтед» отгрузил четыре и «Мельбурну»

«Манчестер Юнайтед» и «Мельбурн Виктори» сошлись в товарищеском матче.

Не очень получается у «Манчестер Юнайтед» в Англии, решили пока поехать и заняться популяризации футбола в Таиланде и Австралии. Как будут выглядеть «дьяволы» в новом сезоне, пока не знает, наверное, даже сам Эрик тен Хаг, но в первом матче предсезонки они разбили «Ливерпуль» со счётом 4:0. Правда, главный бриллиант «МЮ» и один из самых (самый?) популярных футболистов мира до Мельбурна не доехал.

Криштиану Роналду продолжается биться за своё будущее в Лиге чемпионов и пока не обещает, что новый сезон начнёт в «МЮ». Нет его и в товарищеских матчах, но «дьяволы» сильно не грустят. Дирижирует атаками другой португалец – Бруну Фернандеш, впереди носятся резвые Эланга, Санчо и Марсьяль. Но даже такая бодрая компания не смутила хозяев. «Мельбурн Виктори», не обладающий мощным набором футболистов, счёт открыл.

Первая же толковая атака австралийцев стала голевой. Фолами с правого края вырезал подачу в центр штрафной площади, а набежавший Крис Икономидис в касание пробил Тома Хитона – 1:0. Быстрый гол «Мельбурна» чуть взбодрил «дьяволов». Англичане забегали, взяли мяч под контроль, стали создавать интересные подходы, но до опасных моментов долго не доходило. Скорости матча явно не поражали воображение. Скотт Мактоминай пытался сыграть на отскоке, плотно пробил метров с 17, но попал в защитника.

«МЮ» мог сравнять счёт после соло Бруну Фернандеша. Португалец влетел в штрафную площадь, сместился левее и пальнул в дальний угол, но Пол Иззо сделал классный сейв. Первая половина встречи осталась бы за австралийцами, но цифры по владению впечатляли – 25 на 75 процентов в пользу «МЮ» и давление гостей сделали своё дело. Под занавес тайма Скотт Мактоминай всё-таки сыграл на подборе: завладел мячом после неудачно выноса и с помощью рикошета отправил мяч в сетку – 1:1.

А потом еще и Санчо разобрался с соперником на правом краю, прострелив на Элангу. Молодой швед откинул мяч на Марсьяля, Антони аккуратно катнул в угол – 1:2. Во втором тайме «Мельбурн Виктори» опять мяча не получал, но «МЮ» темп явно сбросил. За первые полчаса команды сподобились всего на два (!) удара, оба пролетели мимо створа. Виной тому, конечно же, огромное количество перестановок. У «дьяволов» вышли Рэшфорд, Ван де Бек, Маласиа, Теллес, Байи и много молодёжи.

Уже не такая феерия, как 4:0 с «Ливерпулем», зато есть первая волевая победа Эрика Тен Хага у руля «МЮ». «Красные дьяволы» в концовке взбодрились и решили докатить матч с «Мельбурн Виктори» до итоговых 4:1. За 12 минут до конца матча Маркус Рэшфорд воспользовался разрезающей передачей Байи, далее пробив точно в «домик» голкиперу. А финальную точку поставил Эдмонд Лупанку, уже на 90-й минуте срезавший мяч в собственные ворота после прострела Чона. Пока команда Эрика Тен Хага забивает исключительно по 4 мяча. Хороший знак.