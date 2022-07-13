От дебюта Нуньеса до заявки на лидерство Санчо: Что показал матч между «МЮ» и «Ливерпулем»

Во вторник «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» провели матч в рамках подготовки к новому сезону. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает, о каких промежуточных выводах в отношении команд можно говорить.

Матч между «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпулем» привлекает интерес, даже если является просто подготовительным. Всё-таки товарищеских поединков между этими командами не бывает. «МЮ» мощно начал встречу, поведя 2:0 к 30-й минуте после голов Санчо и Фреда. После этого Клопп сделал 10 замен, но ещё до перерыва Марсьяль забил третий мяч. По истечении часа игры мерсисайдцы сделали ещё десять замен, в том числе выпустив на поле новичка Дарвина Нуньеса. Однако забил не он, а молодой Пеллистри из «МЮ». Счёт абсолютно не имеет значения, но кое-что почерпнуть из этой игры можно.

«Ливерпуль» в этой встрече использовал 32 футболистов, дав дебютировать не только Нуньесу, но и Фабио Карвальо. У «МЮ» в свою очередь тайм на поле провёл новичок Тайрелл Маласиа.

Начало мечты Эрика тен Хага

Дебют поединка был настолько хорошим, насколько Эрик тен Хаг мог надеяться. Конечно, «МЮ» немного опережает «Ливерпуль» в плане подготовки, и выставил более опытный стартовый состав, что стало решающим фактором в первые полчаса. Одна предсезонная победа не решит всех или даже отдельных проблем. Однако после такого количества негатива и неопределённости на «Олд Траффорд» тен Хаг и его игроки рады начать новую страницу с победы, причём убедительной, над своими заклятыми соперниками.

Теперь вопрос в том, как они справятся с более сложными испытаниями, которые их ожидают. Не забудем, что в прошлом сезоне между этими командами было 34 очка, и сокращение этого разрыва будет главным в списке приоритетов тен Хага на будущее.

Обнадёживающий дебют Нуньеса

Казалось, что Дарвин Нуньес вот-вот отметит своё первое появление в «Ливерпуле» дебютным голом, когда мяч после удара Мохамеда Салаха попал в штангу и отскочил на ногу уругвайца. Однако Эрик Байи в падении постарался накрыть, и новичок ошибся в завершении, пробив с правой ноги над перекладиной.

Тем не менее дебют 23-летнего игрока был весьма обнадеживающим и показал , что он хорошо впишется в команду на «Энфилде». Движение Нуньеса было хорошим, он всегда находился на линии последнего защитника и мог оторваться и найти пространство, как он это сделал, когда заставил Давида Де Хеа совершить сейв после диагонального паса Энди Робертсона.

Конечно, от него будут ждать большего, пока же он адаптируется к новым партнёрам по команде и новому клубу, но после всего лишь пары тренировок, одна из которых была прервана из-за болей, новый 27-й номер «красных» уже выглядит так, будто он влился в процесс.

Заявка Санчо на лидерство

Это большой сезон для Джейдона Санчо, и во вторник он играл как человек, понимающий этот факт.

Показав лишь проблески своего несомненного класса в прошлом сезоне, бывший игрок дортмундской «Боруссии» будет стремиться к постоянству в своей второй кампании в Манчестере. Учитывая, что на горизонте маячит чемпионат мира, 22-летний футболист может сделать именно это.

Он действовал остро, воспользовавшись неопытностью Айзека Мабайи, чтобы вывести «Юнайтед» вперед. Он также создал проблемы для Ната Филлипса, Джо Гомеса и Риса Уильямса, закрывая и перемещаясь. Это, несомненно, шаг в правильном направлении.

Диас продолжает начатое дело

Луис Диас зажёг «Энфилд» с момента своего прибытия из «Порту» в январе. Сейчас интересно, сможет ли он держать эту форму в своём первом полном сезоне. Судя по всему, беспокоиться об этом не стоит. Колумбиец просто продолжил то, на чём остановился – он такой же резкий и живой, каким был во второй половине прошлого сезона. Диас постоянно бежит на защитников, ставя их перед проблемой.

Начав слева, он доставил Диого Далоту немало забот в первые полчаса игры, заставив Давида де Хеа спасти после одного удара, а позже пробив чуть мимо створа. В этом сезоне ему предстоит улучшить свои бомбардирские показатели, и если это произойдёт – «Ливерпуль» будет в большом плюсе.

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Молодёжь сияет в свете прожекторов

Один из самых интересных аспектов предсезонки каждый год – посмотреть, кто из молодых игроков может привлечь внимание и дать представление о будущем. Многим из них был предоставлен такой шанс, причём с обеих сторон.

Для «Юнайтед» впечатляющим было выступление Зидана Икбаля, 19-летнего иракца и уроженца Манчестера, который удачно вписался в игру полузащиты во втором тайме. Напомнил о своих качествах Амад Диалло, который организовал гол Пеллистри в контратаке.

«Ливерпулю» тем временем понравится то, что они увидели от доморощенного левого защитника Люка Чемберса в первые 30 минут и от атакующего полузащитника Тома Хилла в последние полчаса. 19-летний Хилл вернулся в игру после почти двухлетнего перерыва из-за травмы и выглядел стремящимся наверстать упущенное время, составляя часть атакующей тройки, в которую также входили Нуньес и Салах. Подростку, родившемуся в Формби, не повезло, что он не завершил свое выступление голом.

На основе материала goal.com

Роман Андреев