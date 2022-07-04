Владимир Федотов рассказал о причинах поражения «Пари НН»

Главный тренер московского ЦСКА прокомментировал поражение своего коллектива в матче Кубка Pari Премьер против «Пари НН».

Специалист отметил, что его команда начала встречу здорово. Она создавала моменты, но гол в свои ворота сильно поменял ход игры.

«Пока нет баланса в состоянии футболистов. Кто-то выбывал по травме, кто-то еще слишком юный. Сложно пока это назвать обводом игры, но во втором тайме мы пытались, создавали моменты. Не успели провести замену и получили удаление», - цитирует главного тренера «армейцев» «Спорт-Экспресс».

Стоит отметить, что при Владимире Федотове ЦСКА проиграл три матча. Ранее «армейцы» уступили в товарищеском поединке «Велесу» (0:2), а также уступили питерскому «Зениту» (0:3) в турнире Кубка Pari Премьер.