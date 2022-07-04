Дмитрий Селюк – о Ротенберге: «Насчет будущего будем говорить после 10 июля»

Агент Бориса Ротенберга Дмитрий Селюк дал комментарий по поводу того, что футболист 10 июля проведет свой прощальный матч за столичный «Локомотив».

«Сыграет ли Борис и за «Динамо»? Готовится сюрприз, поэтому я даже не хочу вмешиваться. Дождемся 10-го числа, чтобы все сложилось. Эта игра подведет определенный итог его выступления в «Локомотиве». За это клуб можно только похвалить. Будем надеяться, что с Бори начнется в «Локо» та ситуация, когда российские клубы будут красиво прощаться с футболистами, которые покидают команду, или у кого заканчивается карьера. Насчет будущего будем говорить после 10 июля», - приводит слова агента «Спорт-Экспресс».

Известно, что «железнодорожники» сыграют с «Динамо» товарищеский матч. Встреча состоится в Москве на «РЖД Арене».