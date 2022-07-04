Стала известна дата прощального матча Ротенберга

10 июля состоится прощальный матч «Локомотива» с «Динамо». Поединок пройдет в Москве, на «РЖД Арене».

Телеграм-канал «железнодорожников» сообщает, что эта встреча станет прощальной для защитника Бориса Ротенберга. После матча с «Динамо» футболист повесит бутсы на гвоздь.

Известно, что Борис Ротенберг в составе столичного «Локомотива» становился чемпионом сезона-2017/2018. Кроме того, в «железнодорожниками» защитник выиграл Кубок России сезона-2018/2019.

«Локомотив» по итогам прошлого сезона занял шестое место в чемпионате России, набрав 48 очков. Чемпионом страны стал петербургский «Зенит».