Сутормин - о матче с «Црвеной Звездой»: «Хорошо, что спарринг не с российской командой»

Защитник петербургского «Зенита» Алексей Сутормин высказался о предстоящей товарищеской встрече с сербской «Црвеной Звездой».

«Учитывая, что это идет подготовка к сезону, – хорошо, что спарринг не с российской командой. Это круто, что есть возможность провести такой матч. Для нашей команды это пойдет только в плюс перед Суперкубком», - приводит слова Сутормина «Спорт-Экспресс».

«Приятно, что будем играть в Сочи на «Фиште». Думаю, там много отдыхающих. Соберется много болельщиков, будет хорошая атмосфера», - подчеркнул Алексей.

Напомним, встреча в Сочи начнется в 20:00 по московскому времени. Вашему вниманию будет доступна текстовая трансляция поединка.