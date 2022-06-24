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Товарищеские матчи по футболу

Билялетдинов — о матче с Саудовской Аравией: «Мы с ними играли в 2018 году, сыграем ещё раз!»

24 Июня 2022 • 12:26 Комментировать

Известный российский тренер Ринат Билялетдинов поделился мнением о возможности проведения товарищеского матча между сборными России и Саудовской Аравии.

«Договорятся — пусть играют. Мы с ними играли в 2018 году, это совсем другая команда. Играли стартовый матч, 5:0 выиграли. Сыграем ещё раз!», — приводит слова Билялетдинова «Чемпионат».

Ранее появилась информация о том, что РФС договаривается о проведении товарищеской встречи со сборной Саудовской Аравии.

На данный момент из-за отстранения сборной России от всех международных турниров под эгидой ФИФА наша национальная команда имеет право проводить лишь товарищеские встречи.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Сборная Саудовской Аравии Ринат Билялетдинов
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