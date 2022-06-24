Колосков высказался о проведении товарищеского матча между сборными России и Саудовской Аравии

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков высказался на тему возможного проведения товарищеского матча между сборными России и Саудовской Аравии.

Колосков поддержал идею организации такой игры, отметив силу соперника, который в своей конфедерации всегда находится на лидирующих позициях.

«Конечно, нам надо играть, тренеры об этом говорят, и болельщики уже соскучились по игре сборной России, да и команде надо готовиться к турнирам, которые возобновятся после сезона», — приводит слова Колоскова Metaratings.

Напомним, что на данный момент сборной России разрешено проводить лишь товарищеские встречи из-за отстранения от всех международных турниров под эгидой ФИФА.