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Товарищеские матчи по футболу

Колосков высказался о проведении товарищеского матча между сборными России и Саудовской Аравии

24 Июня 2022 • 12:09 Комментировать

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков высказался на тему возможного проведения товарищеского матча между сборными России и Саудовской Аравии.

Колосков поддержал идею организации такой игры, отметив силу соперника, который в своей конфедерации всегда находится на лидирующих позициях.

«Конечно, нам надо играть, тренеры об этом говорят, и болельщики уже соскучились по игре сборной России, да и команде надо готовиться к турнирам, которые возобновятся после сезона», — приводит слова Колоскова Metaratings.

Напомним, что на данный момент сборной России разрешено проводить лишь товарищеские встречи из-за отстранения от всех международных турниров под эгидой ФИФА.  

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Вячеслав Колосков Сборная Саудовской Аравии
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