Игроки сборной Канады: «Футбольная ассоциация проявила неуважение к нашей команде»

5 июня игроки сборной Канады опубликовали обращение к футбольной ассоциации своей страны, выдвинув ряд требований.

Напомним, игроки отказались выходить на товарищеский матч против сборной Панамы за несколько часов до начала встречи. Футболисты требуют сменить руководство Канадской футбольной ассоциации, а также хотят получить призовые за участие в чемпионате мира-2022.

«Мы хотим работать вместе с нашей организацией, но отношения были натянутыми в течение многих лет. Сейчас футбольная ассоциация проявила неуважение к нашей команде», — приводит обращение футболистов TSN.

Напомним, в марте нынешнего года сборная Канады оформила свой выход на чемпионат мира впервые за 36 лет.