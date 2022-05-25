«Барселона» одержала последнюю победу в сезоне 2021/2022

Футболисты «Барселоны» в отличие от других команд в отпуск уходить не стали. Команда Хави решила завершить сезон поездкой в Австралию, где в Сиднее был запланирован выставочный поединок со звёздами А-лиги.

С командой в дальнюю поездку не полетели Рики Пуч и Оскар Мингеса, отправившиеся в расположение сборной Каталонии, Мартин Бретуйэт, призванный в команду Дании, а также травмированные Дест, Пике, Серхи Роберто, Педри и Эрик Гарсия. Ферран Торрес, Нето и Ленге не поехали по личным причинам.

Поединок начался довольно спокойно. Было видно, что это не будет матч из разряда матчей всех звёзд с обилием голов. Первый момент создали футболисты «Барселоны», сходу завладевшие мячом. Бальде пробил по воротам, и лишь голкипер хозяев Курто смог выручить свою команду. Хави, тем не менее, очень ответственно подошёл к поединку. На протяжении игры он частенько обсуждал со своими помощниками ситуацию на поле. Футболисты «Барселоны» контролировали ход поединка, а в случае потери мяч довольно быстро его возвращали. И всё же одна контратака команде А-Лиги удалась. О’Ши убежал от защитников и довёл дело до удара в ближний угол – Тер Штеген потащил.

В составе «Барселоны» активнее всех был Усман Дембеле, раз за разом терроризировавший оборону австралийских сборников. Именно он в итоге и открыл счёт. Гости перехватили мяч в центре поля, Гави отыграл на ход французу, который ворвался в штрафную площадь и отличным дальним ударом переиграл голкипера А-Лиги. После данного успеха подопечные Хави решили спокойно докатать первый тайм, в итоге болельщики, забившие практически до отказа 80000-й стадион в Сиднее, ничего опасного до перерыва не увидели.

У звёзд А-Лиги практически ничего не получалось в атаке, но уже после перерыва хозяева заметно ожили. Практически сразу им удалось счёт сравнять. Только что вышедший на поле в рамку «Барселоны» Арнау Тенас неудачно отбил на Рено Пископо, который отправил мяч в пустой створ. Звёзды А-Лиги заметно зафеерили и на волне успеха смогли забить ещё. Быстрый контрвыпад завершился точным ударом Траоре – не барселонского.

Барселонский Траоре, который Адама, отметился голом в середине тайма. Голкипер австралийских звёзд Редмэйн на справился с ударом, и мяч отскочил от него в сетку. Ещё через несколько минут «Барселона» и вовсе вышла вперёд. Аранда сыграл на перехвате, отыграл на Фати, который отправил мяч в ближний угол ворот звёзд А-Лиги.

Футболисты австралийской команды бросили все силы на атаку и в концовке имел великолепный момент, но пробить Тенаса им больше не удалось. «Барселона» вырвала победу в непростом поединке со звёздами А-Лиги и теперь может отправляться в заслуженный отпуск. Впереди межсезонье, трансферы и много ещё чего интересного.

Андрей СЕРГЕЕВ